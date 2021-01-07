شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين: هدخل تونس إزاى وأنا عندى كورونا.. شغلى مدير فنى مش أمور صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، أنه سافر إلى تونس سليما معافيا وغير مصاب بفيروس كورونا، قائلاً: "خضعت لمسحة كورونا قبل السفر وبالتحديد يوم 7 ديسمبر وجاءت نتيجتها سلبية".

وأضاف ياسين، فى تصريحات تليفزيونية أنه إذا كان مصابا بكورونا فكيف تسمح له السلطات التونسية بالدخول إلى أراضيها.

وأشار المدير الفني لمنتخب مصر إلى أنه لن يستطيع دخول تونس إلا بنتيجة المسحة، والمطار فى القاهرة لن يسمح له بالسفر إلا بنتيجة المسحة السلبية.

وأضاف ياسين أنه وافق على تدريب المنتخب دون مقابل لأنه شخص وطنى يحب بلده، وتكفل بتوفير معد نفسى، ومدرب أداء حركى في الجهاز الفني لمنتخب الشباب.

واختتم حديثه أن مهمته كمدير فنى الجانب الفني وليس الصحى قائلاً: "أنا مدير فنى، صنعتى هي الأمور الفنية مش الصحية".

يذكر أن الإعلامى عمر ربيع ياسين، نجل ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب، أعلن تقدم والده ببلاغ للنائب ضد طبيب منتخب الشباب، وقال عمر ربيع ياسين عبر حسابه على فيس بوك: "يتقدم الكابتن ربيع ياسين ببلاغ للنائب العام ضد أكاذيب الطبيب منظور، حيث وصلت إلى حد السب والقذف والتشهير وتم تكليف المستشار محمد رشوان باتخاذ الازم قانونا".