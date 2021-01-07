شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يعلن تعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو السولية، نجم الأهلى، تعافيه من فيروس كورونا، قبل يوم من مواجهة سيراميكا، المقرر لها غد الجمعة على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وكتب السولية عبر حسابه بموقع التواصل إنستجرام: "الحمد لله يا رب سلبي كورونا.. ربنا مابيأخرش غير علشان الخير والحمد لله دائمًا وأبدًا فترة كانت صعبة بجد.. شكرًا لكل الناس بجد على دعواتكم ودعمكم بإذن الله هرجع أقوى من الأول".

من ناحية أخرى، أعلن مسئولو النادي الأهلي قيد الكونغولي والتر بواليا الوافد الجديد من صفوف الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد رفع اسم الأنجولي جيرالدو من قائمة الفريق الأحمر ووضعه على قائمة الانتظار وبذلك أصبح من حق الأهلي إشراك بواليا في المباريات بدءا من مباراة سيراميكا.

واستقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيماني على الدفع بالوافد الجديد والتر بواليا لقيادة هجوم المارد الأحمر فى مباراته ضد سيراميكا غدا الجمعة في الجولة السادسة من عمر الدورى.

ومن المقرر أن يضع الجهاز الفني برنامجا خاصا لوالتر بواليا ومنحه بعض التعليمات في التدريبات التي تسبق المباراة من أجل انسجامه سريعا مع باقي اللاعبين، حيث يرغب الجهاز الفني في منح الفرصة للوافد الجديد ليكون له دور مؤثر مع المارد الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وانضم بواليا للأهلي في انتقالات يناير الجارية قادما من الجونة، وتم قيده فى قائمة الفريق الأحمر المحلية، وكذلك قائمة الاتحاد الدولى، ليكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم للأندية.