شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الخميس 7 / 1 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 7 / 1 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إفتتاحية مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 .

موعد مباراة الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها زعيم الثغر منتشياً بفوزه على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الفريق البورسعيدى على نظيره غزل المحلة بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر فى مباراة وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد تسعة نقاط بعدما لعب خمسة مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.