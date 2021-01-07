شكرا لقرائتكم خبر عن مدير البطولة العربية: 6 ملايين دولار للفائز ومشاركة حجازى بالنهائى ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طلال آل الشيخ، مدير بطولة الأندية العربية لكرة القدم، أن المباراة النهائة للبطولة العربية سيتم إقامتها فى المغرب على ملعب مركب محمد الخامس، لافتا إلى أن موعدها النهائى لم يتحدد حتى الآن، ولكن الأقرب إقامتها في النصف الثانى من شهر فبراير المقبل.

وقال مدير بطولة الأندية العربية في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم المذاع على قناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامى مدحت شلبى، إنه يتمنى استمرار التنافس الشريف بين الأندية العربية في الفترة المقبلة.

وتحدث طلال آل الشيخ عن احتمالية رفع الإيقاف عن الدولى المصري أحمد حجازى نجم اتحاد جدة السعودى، قائلا: "احتمال ضعيف مشاركة حجازى في المباراة النهائية، ولا شك أن حجازى من أبرز اللاعبين ولكن النظام يجب تطبيقه ولا نحيد عنه".

وواصل مدير بطولة الأندية العربية أن جوائز البطولة العربية للمتوج باللقب ستكون 6 ملايين دولار، والثانى سيحصل على نصف مليون دولار، مشيرا إلى أن ملعب مواجهة الإسماعيلي والرجاء المغربى كما هو حتى الآن ولم يتغير.