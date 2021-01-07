شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز شباب الإسكندرية تتزين بلافتات الترحيب بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت العديد من مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية برفع لافتات وأعلام الدول للتعبير عن الترحيب بالدول المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد، منها مراكز شباب الحرمين والشلالات وبرج العرب القديم وأبو قير وحارس والعامرية وغيرها من مراكز شباب الإسكندرية.

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أن استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد لا تعد عُرسا رياضيا كبيرا فقط بل تمثل إضافة كبيرة المجتمع المصرى فى كافة المجالات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن الطفرة الإنشائية فى البنية التحتية الرياضية، والتى كان للبطولة الفضل فى إنجازها بهذا الطراز العالمى وفى هذا التوقيت.

وأشار وزير الرياضة إلى أن الدعم غير المحدود الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة مصر لهذا الحدث الرياضى العالمي يمثل حجر الزاوية فى كافة الإنجازات الخاصة بالاستعداد للبطولة، والتى تحققت خلال فترة زمنية لا تتجاوز عامين فقط، سواء فى الإنشاءات الخاصة بالصالات المستضيفة للبطولة أو فى كافة مراحل العملية التنظيمية للبطولة.

وتستضيف عروس البحر الأبيض المتوسط منافسات منتخبات كرواتيا وقطر وأنجولا واليابان وسلوفينيا وروسيا وبيلاروسيا وكوريا.