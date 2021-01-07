شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: أنا مش متمرد ورفضت عرض فنربخشة بـ10 أضعاف ما أحصل عليه فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى محمد، لاعب فريق الزمالك، أنه لم يفتعل المشاكل مع الفريق، بل دائما يوافق على ما يطلب منه، قائلا: "عمرى ماطلعت وطلبت فلوس زيادة، لما خلصت إعارة طلائع الجيش قالولى هتروح سموحة قلت حاضر، هتروح الإسماعيلى قلت حاضر".

وأَضاف مصطفى محمد، فى تصريحات تليفزيونية، أنه سبق وتلقى عروضا احترافية من أنطاليا سبور ولم يفتعل مشكلة من أجل الزمالك، مؤكدا: "تلقيت عرضا من فناربخشة قيمته 10 أضعاف ما أحصل عليه من الزمالك ورفضته من أجل حلم دورى أبطال أفريقيا مع الزمالك".

وأضاف اللاعب أنه تلقى وعدا من إدارة نادى الزمالك بالموافقة على الاحتراف بعد دورى أبطال أفريقيا، والآن عمرى 24 عاما، والفرص الاحترافية لا تأتى بسهولة، وكلما مر العمر فرص الحصول على فرصة احترافية مميزة ستقل مع الوقت، خاصة أن سنه يكبر، قائلا: "كل ما العمر يجرى ستقل فرص حصولى على فرص احتراف مميزة، فى النادى محدش واضح معايا، وسنى بيكبر".

وأشار البلدوزر إلى أنه لم يتغيب عن مران الفريق سوى مرة واحدة لأسباب مرض والدته، قائلا: "أنا مش متمرد، أقسم بالله بحب الزمالك وعمرى ما تمردت عليه".

وأضاف اللاعب أنه عندما تم التعاقد مع باتشيكو أخبره أنه يريد الاحتراف، ووعده المدير الفنى بمساعدته بعد دورى الأبطال، ولكن الوقت الحالى، الإدارة غير واضحة معه، والاحتراف هذا وقته المناسب لأن الأولمبياد غير مضمون إقامته، لذلك يسعى للاحتراف الآن.