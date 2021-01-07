"كانت فترة صعبة".. السولية يعلن سلبية مسحة الكشف عن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أعلن عمرو السولية متوسط ميدان الأهلي عن سلبية نتيجة تحليل فيروس كورونا التي خضع لها، وذلك بعد فترة من الإصابة التي تعرض لها ديسمبر الماضي.

وقال السولية في منشور عبر صفحته الرسمية على "انستاجرام" اليوم الأحد: "الحمد لله يا رب سلبي كورونا."

وتابع اللاعب: "ربنا مبيأخرش غير علشان الخير، الحمد لله دائمًا وأبدًا، فترة كانت صعبة بجد، وشكرًا لكل الناس بجد على دعواتكم ودعمكم، وبإذن الله هرجع أقوى من الأول."

وتعرض عمرو السولية للإصابة بفيروس كورونا 20 ديسمبر الماضي، واستمر لمدة 18 يومًا قبل التعافي.

ولعب السولية مباراة واحدة كانت أمام مصر للمقاصة في الدوري مطلع الموسم الجاري.