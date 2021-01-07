قناة الزمالك تطرح مبادرة فتح حساب بنكي للجماهير للتبرع للنادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

أكد خالد الغندور الإعلامي بقناة نادي الزمالك، أنه لا يوجد ما يمنع تنفيذ فكرة فتح حساب بنكي أمام جماهير الزمالك لكي تساهم في حل مشاكل النادي.

وقال الغندور عبر قناة الزمالك في برنامجها الرئيسي : "هناك أندية عديدة قامت بفتح حسابات بنكية للجماهير، هناك رجال أعمال كثر ينتمون لنادي الزمالك".

وأضاف "لو ذهبت لشخص وقلت له نريد مليون جنيه لن يدفع، لكن لو هناك حساب بنكي يمكن لرجال الأعمال والجماهير وضع مبالغ مالية وفقا لمقدرة كل شخص".

وصرح "وبالتالي يتم تجميع أموال تساهم في حل مشاكل الزمالك، مثل بروسيا دورتموند والأفريقي التونسي، يمكن جمع ١٠٠ مليون، اطالب الادارة بالتفكير بالأمر، وليس لهذا الامر علاقة بناديك يناديك والامور السابقة".

وواصل "لا يمكن أن ننكر فضل المستشار تركي آل الشيخ في بعض صفقات الزمالك خلال الفترة السابقة".

وتابع "مرتضى منصور نجح في إعادة الزمالك لمنصات التتويج وبناء فريق كرة قدم ونادي اجتماعي جديد، هو رجل اداري ناجح ولا يمكن انكار ما قدمه لنادي الزمالك، لست معه او ضده، هدفي الحفاظ على نادي الزمالك وعدم ادخاله في أي مشاكل".

وأضاف "لم أكن أعلم أي امور متعلقة بمستحقات المالية للاعبين، قد اسمع من الإدارة، لكن بعد رحيل المجلس وما سمعته عن المستحقات المالية، وجذا جميع اللاعبين والوكلاء يتحدثون عن المستحقات المتأخرة".

واستمر "مرتضى منصور رحل عن الزمالك بنهاية نوفمبر، والمجلس المؤقت تسلم المهام بداية ديسمبر، اللجنة وجدت أن ساسي لم يحصل على مستحقاته منذ أغسطس الماضي، كذلك أشرف بنشرقي بجانب مقدم التعاقد، وبالفعل هناك لاعبين ما تبقى لهم نسب المشاركات، بجانب بعض الأموال القديمة، وكان يجب صرفها بعد نهاية الدوري".

وشدد "هناك لاعبين مصريين في الزمالك لا يوجد بند نسب المشاركة في عقودهم، وجميع الأجانب لا يوجد بند نسبة المشاركة في عقودهم".

واختتم "اشرف بنشرقي بالفعل قدم شكوى ضد نادي الزمالك بعد تولي اللجنة المؤقتة ادارة نادي الزمالك، لكنه اشتكى لانه لم يحصل على مستحقاته المتأخرة منذ 4 شهور وليس مستحقاته المتأخرة منذ اسبوعين".