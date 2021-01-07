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إبداع ميسي يقود برشلونة لتخطي عقبة بلباو في الدوري الإسباني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

قاد الأرجنتيني ليونيل نجم فريقه لتحقيق الفوز على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية في .

أتلتيك بلباو تقدم في الدقيقة 3 عن طريق لاعبه يناكي ويليامز، قبل أن يتعادل بيدري في الدقيقة 14 لبرشلونة، ثم جاء ليونيل ميسي ليمنح برشلونة التقدم في الدقيقة 39.

وأضاف ليونيل هدفاً ثالثاً لفريقه في الدقيقة 62 ليؤكد فوزه بالمباراة، وفي الدقيقة 90 سجل إيكار مونياين هدف تقليص الفارق الذي لم يمنع بلباو من الهزيمة.

برشلونة رفع رصيده إلى 31 نقطة ليقفز إلى المركز الأول بفارق 5 نقاط عن الثاني، وكلاهما خاض 17 مباراة.

وما زال أتلتيكو مدريد يتصدر الترتيب برصيد 38 نقطة جمعها من 15 مباراة فقط، بينما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 21 نقطة في المركز التاسع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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