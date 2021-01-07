"يتلاعبون بمشاعري".. مصطفى محمد يتحدث لأول مرة عن حلم الاحتراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مصطفى محمد مهاجم الزمالك أنه رفض عرض بعشر أضعاف راتبه الصيف الماضي بعد وعد إدارة النادي له بالاحتراف عقب بطولة إفريقيا، قائلًا أن إدارة النادي غير واضحة وتتلاعب بمشاعره.

وقال مصطفى محمد في تصريحاته لبرنامج "أوضة اللبس" على قناة "النهار": "حصلت على عرض من أنطاليا سبور وأنا ألعب في نادي طنطا براتب 200 ألف دولار 300 ألف دولار للزمالك والنادي قرر إعارتي لنادي طلائع الجيش مقابل 600 ألف جنيه."

وتابع: "حصلت على عرض بعشر أضعاف راتبي في الزمالك الصيف الماضي والنادي رفض وحصلت على وعد بالرحيل عقب بطولة إفريقيا."

وتحدث إلى جماهير النادي، قائلًا: "أقول لجمهور الزمالك أنا عمري الآن 24 عامًا ومع التقدم في العمر تقل فرص الاحتراف، وفكرة الانتقال إلى الدوري الفرنسي ليست سهلة بالنسبة للاعب في الدوري المصري."

وأضاف: "إدارة الزمالك ليست واضحة في التعامل معي، وهناك كلام على مساعدتي على الاحتراف لكن في الوقت الحالي أجد كلام أخر غير واضح."

وأوضح سبب إصراره على الانتقال لأوروبا في الوقت الحالي: "إذا استمريت مع الزمالك حتى الأولمبياد لا أعلم إن كنت سأظهر بشكل جيد، ومن الممكن وقتها أن يقال لي استمر مع الفريق حتى نهاية بطولة إفريقيا ولا أرحل أيضًا ووقتها لا يمكن أن أرحل عن النادي بالشرط الجزائي."

وواصل: "لم أتغيب عن التدريب إلا مرة واحدة بسبب ظروف صحية لوالدتي، وفي نفس الوقت يخرج من يقول أن مصطفى متمرد، حتى يقحموا الجمهور في الأمر."

واستطرد قائلًا: "باتشيكو في بداية عودته لمصر تحدثت مع ووعدني بعد بطولة إفريقيا بمساعدتي على الاحتراف، ونفس الأمر من مجلس الإدارة، والكل كان يعلم أن مصطفى سيحترف، فما هو الجديد في الأمر الآن؟!"

واختتم برسالة أخيرة قال فيها: "أريد فقط أن يكون هناك وضوح من الإدارة معي لأنني أحضرت عرض بالمبلغ المالي المطلوب، لكنهم بهذه الطريقة يتلاعبون بمشاعري."