يوفنتوس يقهر ميلان بثلاثية في قمة الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي يوفنتوس الإيطالي فوزاً مهماً على نظيره ميلان، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الـ16 بالدوري الإيطالي.

وافتتح فيديريكو كييزا أهداف اللقاء في الدقيقة 18، قبل أن يتعادل دافيد كالابريا لميلان في الدقيقة 40.

واستطاع كييزا أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 62، قبل أن يقتل ويستون ماكيني أحلام ميلان للعودة إلى المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 76.

وكبد يوفنتوس نظيره ميلان أول هزيمة للفريق في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد أن صمد الفريق لـ15 مباراة متتالية دون خسارة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة 33 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ميلان عند النقطة 37.

تفاصيل المباراة

هدد لياو مهاجم ميلان مرمى تشيزني حارس يوفنتوس في الدقيقة الثالثة، بعدما سدد كرة رائعة ولكن تسديدته مرت بجانب القائم.

وتواصلت خطورة نادي ميلان، بعدما مرَ كاستييخو من الجهة اليمنى وسدد كرة أرضية قوية، تصدى لها حارس مرمى يوفنتوس وحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة السابعة.

وتصدى القائم الأيسر لمرمى دوناروما حارس ميلان في الدقيقة 16 للتسديدة القوية التي سددها كييزا من خارج منطقة الجزاء.

واستطاع كييزا ترجمة التمريرة التي لعبها له الأرجنتيني ديبالا بالكعب في الدقيقة 19 داخل منطقة الجزاء، لينفرد بالحارس دوناروما ويسدد الكرة لتسكن شباك ميلان.

وواصل ميلان الضغط على دفاع يوفنتوس، بعدما سدد لياو كرة قوية بعد تمريرة من هاوجي، ولكن تشيزني يتصدى للكرة ويبعدها إلى ركنية.

وسدد كالابريا لاعب ميلان تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 41 من عمر المباراة، بعدما استلم تمريرة عرضية من لياو، لتسكن الكرة أقصى الزاوية اليسرى للحارس تشيزني الذي وقف يشاهد الكرة وهي تسكن مرماه، ليتعادل ميلان في النتيجة.

وواصل تشيزني حارس يوفنتوس تألقه مع بداية الشوط الثاني، بعدما أبعد التسديدة القوية التي سددها دالوت إلى ركلة ركنية.

وعاد كييزا لاعب يوفنتوس للتألق من جديد بعد أن مر من بين لاعبي ميلان وسدد كرة مقوصة قوية سكنت الزاوية اليمنى لشباك الحارس دوناروما في ليتقدم لنادي السيدة العجوز في الدقيقة 61.

وتمكن يوفنتوس من تعزيز النتيجة في الدقيقة 76، بعدما انطلق البديل كولوسيفسكي من الجبهة اليمنى ومرر الكرة إلى ماكيني داخل منطقة الجزاء، والذي سدد كرة قوية سكنت شباك ميلان.

وفشلت محاولات لاعبي ميلان لتقليص الفارق مع يوفنتوس، ليتعرض الفريق لأول خسارة له في الدوري الإيطالي هذا الموسم.