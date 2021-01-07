المقاولون: خرجنا بفعل فاعل من الكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وجه المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، محمد عادل، الشكر للاعبي فريقه على الأداء الذي ظهروا به أمام نظيرهم النجم الساحلي التونسي.

وهُزم المقاولون بهدفين مقابل هدف أمام نظيره النجم الساحلي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في إياب دور الـ 32 الأول من البطولة الكونفيدرالية.

وأضاف عادل، خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية أون تايم سبورت:"خرجنا من الكونفيدرالية بفعل فاعل، اللاعبون كانوا يريدون الاستمرار في البطولة الأفريقية وكان صعب عليهما ماحدث بآخر 4 دقائق من عمر المباراة".

المقاولون كان قد تعادل سلبياً مع نظيره النجم الساحلي ذهاباً ليُهزم بنتيجة المباراتين بعدما سجل الفريق التونسي هدفاً من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة ليخرج ذئاب الجبل مبكراً من البطولة.

وأتم المشرف على الكرة بنادي المقاولون تصريحاته بالتعليق على واقعة طرد لاعب فريقه عقب نهاية المباراة بقوله:"لم أرى التصرف الذي ارتكبه بعد ولكنني نرفض في الوقت ذاته أي تصرف مخالف".