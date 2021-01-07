المقاولون العرب: تعرضنا لظلم واضح من الحكم في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أبدى أفراد الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب استيائهم الشديد من أداء الحكم المغربي نور الدين الجعفري الذى أدار لقاء الذئاب امام النجم الساحلي في إياب دور ال٣٢ للكونفيدرالية.

وقال رامى عادل مدرب الذئاب ان المقاولون تعرض لظلم واضح امام الجميع وتم احتساب ضربة جزاء للفريق صاحب الارض في الدقيقة ٨٨ رغم ان الكرة جاءت في انف هيثم الجوينى ولكن للأسف هذا هو حال الكرة في القارة الأفريقية.

فيما اكد رامى ربيع مدرب الذئاب ان ما حدث للفريق فجر تحكيمى ويجب ان يكون هناك وقفه من قبل الاتحاد الأفريقي لما يحدث من الحكام للفرق المصرية بشكل عام وخاصة خارج الارض.

وقال رامى ربيع خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" ان طاقم التحكيمى تجاهل تنفيذ اللائحة وسمح بحضور عدد كبير من الجماهير رغم ان هناك قرار سابق من قبل الاتحاد الأفريقي يمنع دخول الجمهور .

يذكر ان فريق المقاولون خرج على يد النجم الساحلي بعد التعادل بالقاهرة سلبيا والخسارة بتونس بهدفين لهدف.