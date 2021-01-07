خاص..أول تعليق من النجم الساحلي على أحداث المباراة وشكوى المقاولون

ياسر رشاد - القاهرة - علق نادي النجم الساحلي التونسي على أحداث مباراتهم أمام المقاولون العرب، وإعلان الأخير تقديم شكوى رسمية للكاف، ضد حكم مباراة المغربي نور الدين الجعفري، ومراقب المباراة.
كان المقاولون العرب قرر تقديم شكوى ضدهم بسبب تحامل الحكم على ذئاب الجبل خلال المباراة وتعرضه لركلة جزاء غير صحيحة بالإضافة بتواجد بعض من الجماهير بالمدرجات رغم ان المباراة من غير حضور جماهيري، وهو ما يخالف اللائحة.
قال طارق مجريسي المسؤول الاعلامي بنادي النجم الساحلي في تصريحات خاصة لـ "الوفد": " لم يكن هناكجمهور فى ملعب مباراة النجم الساحلى مع المقاولون، من تواجدوا فى الملعب كانوا بمنصة الصحافة لأنهم صحفيين".
واضاف :" قام الامن بالصعود مع مراقب المباراة وأجروا معاينة المتواجدين، هم صحفيون وتقنيين بالإذاعات المختلفة، والتلفزيون".
وواصل:" منصة الصحافة بالملعب لدينا شكلها طولي، ومساحة العرض صغيرة، لذلك يظهر بأن العدد كبير".
وحول الاتهامات لحكم المباراة باحتساب ضربة جزاء وهمية للنجم الساحلى قال طارق مجريسي للوفد:" اشقاءنا فى المقاولون لم يعجبهمالحكم، رغم أنه حرمنا من ركلة جزاء صحيحة كان قد أعلن عنها ثم تراجع و أعلن عن مخالفة و الصور التلفزيونية أثبتت أنها ركلة جزاء".
وكان المقاولون العرب أعلن بأن النادي سيتقدم بشكوى رسمية، ضد حكم مباراة النجم الساحلي بعد احتسابه لركلة جزاء غير صحيحة، التي عرضت المقاولون للظلم.
أضاف النادي بأن المقاولون سيقدم شكوى أيضًا ضد المراقب الخاص بالمباراة، بعد الحضور الجماهيري خلال المباراة رغم أنها بدون جماهير. وأقصي المقاولون العرب من بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة أمام النجم بهدفين لهدف ضمن منافسات دور الـ٣٢ من البطولة الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف على ستاد عثمان أحمد عثمان.