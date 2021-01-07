خاص..أول تعليق من النجم الساحلي على أحداث المباراة وشكوى المقاولون

ياسر رشاد - القاهرة - علق نادي النجم الساحلي التونسي على أحداث مباراتهم أمام المقاولون العرب، وإعلان الأخير تقديم شكوى رسمية للكاف، ضد حكم مباراة المغربي نور الدين الجعفري، ومراقب المباراة.

كان المقاولون العرب قرر تقديم شكوى ضدهم بسبب تحامل الحكم على ذئاب الجبل خلال المباراة وتعرضه لركلة جزاء غير صحيحة بالإضافة بتواجد بعض من الجماهير بالمدرجات رغم ان المباراة من غير حضور جماهيري، وهو ما يخالف اللائحة.

قال طارق مجريسي المسؤول الاعلامي بنادي النجم الساحلي في تصريحات خاصة لـ "الوفد": " لم يكن هناك

جمهور فى ملعب مباراة النجم الساحلى مع المقاولون، من تواجدوا فى الملعب كانوا بمنصة الصحافة لأنهم صحفيين".

واضاف :" قام الامن بالصعود مع مراقب المباراة وأجروا معاينة المتواجدين، هم صحفيون وتقنيين بالإذاعات المختلفة، والتلفزيون".

وواصل:" منصة الصحافة بالملعب لدينا شكلها طولي، ومساحة العرض صغيرة، لذلك يظهر بأن العدد كبير".

وحول الاتهامات لحكم المباراة باحتساب ضربة جزاء وهمية للنجم الساحلى قال طارق مجريسي للوفد:" اشقاءنا فى المقاولون لم يعجبهم

الحكم، رغم أنه حرمنا من ركلة جزاء صحيحة كان قد أعلن عنها ثم تراجع و أعلن عن مخالفة و الصور التلفزيونية أثبتت أنها ركلة جزاء".

وكان المقاولون العرب أعلن بأن النادي سيتقدم بشكوى رسمية، ضد حكم مباراة النجم الساحلي بعد احتسابه لركلة جزاء غير صحيحة، التي عرضت المقاولون للظلم.

أضاف النادي بأن المقاولون سيقدم شكوى أيضًا ضد المراقب الخاص بالمباراة، بعد الحضور الجماهيري خلال المباراة رغم أنها بدون جماهير. وأقصي المقاولون العرب من بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة أمام النجم بهدفين لهدف ضمن منافسات دور الـ٣٢ من البطولة الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف على ستاد عثمان أحمد عثمان.