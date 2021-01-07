مصطفي محمد: لم اتمرد علي الزمالك وهذه رسالتي للجماهير

ياسر رشاد - القاهرة - وجه مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة الي جماهير النادي الابيض بخصوص رغبته في الرحيل عن الفريق لخوض تجربة الاحتراف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصطفي محمد في تصريحات لبرنامج "اوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو: " أقول لجماهير الزمالك ان عمري الآن 24 عاماً، لست صغيراً وقد لا أحصل علي الفرصة مجدداً للاحتراف".

وأضاف مهاجم الزمالك: " البعض يقول انه علي ان انتظر حتي بعد الاولمبياد، لكنها قد تؤجل او قد اكون غير موفق فيها، كما ان الموسم لن يكون قد انتهي وقتها في مصر، فهل سيوافق النادي علي رحيلي ظل منافسة الفريق على اللقب كما نتمنى جميعاً؟".

وأكمل: " لم أتغيب سوى عن تدريب واحد لظروف صحية

لوالدتي، لكنني لم اتمرد علي النادي، أنا أكثر لاعب يحب الزمالك ولم اطالب بتعديل راتبي من قبل رغم وصول عدة عروض احترافية سابقة".

وأتم مصطفي محمد: " ليس من السهل أن يتلقى لاعباً في الدوري المصري عرضاً من الدوري الفرنسي، ارجو أن يتعامل المسئولين في نادي الزمالك معي بوضوح، لقد طلبوا مبلغ معين لاحترافي وجلبته بالفعل، إما أن يوافقوا عليه ويسمحوا لي بالاحتراف، أو يخبرونني ان العرض مرفوض وان هضا الملف معلق أستمر مع الفريق".