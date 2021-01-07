مصطفي محمد: أنا زملكاوي أكتر من أي حد.. وأطالب إدارة الزمالك بالوضوح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي تمسكه بخوض تجربة الاحتراف الاوروبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصطفي محمد في تصريحات لبرنامج "اوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو: "عندما قرر الزمالك اعارتي في مرتين سابقتين لم اعترض ووافقت دون أن اطلب زيادة المقابل المادي، وعندما قرر النادي اعادتي كنت سعيداص للغاية لانها رغبتي في الأساس",

وأضاف مهاجم الزمالك: " اثناء لعبي لفريق طنطا تلقيت عرضًا من أنطاليا التركيا براتب 200 ألف دولار ، و300 ألف دولار للزمالك، ولكن النادي قرر إعارتي للطلائع مقابل 600 ألف جنيه".

وتابع في الصيف الماضي تلقيت عرضاً من فناربخشة التركي بأضعاف ما أحصل عليه من الزمالك ورفضته ولم أفتعل أية مشاكل، حصلت على وعد أمام العالم

كله بالموافقة علي اخترافي بعد انتهاء بطولة افريقيا التي كانت هدفاً للنادي".

وأكمل مهاجم الزمالك: " باتشيكو قال لي فور توليه المهمة انه وافق علي الحضور بسببي وبعض اللاعبين الاخرين وأكد لي أنه سيساعدني علي على الاحتراف بنفسه بعد البطولة الافريقية، فما الذي تغير الآن".

واتم: " أنا زملكاوي أكثر من أي شخص، ولكن محدش في النادي محدش واضح معايا، إدارة الزمالك تعلم أن حلمي هو الاحتراف الآن لأن إقامة الأولمبياد غير مضمون في ظل الوضع الحالي".