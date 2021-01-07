بعد بصقه على حكم مباراة المقاولون والنجم الساحلي.. الشيمي: أعتذر للحكم وللجميع

ياسر رشاد - القاهرة - وجه احمد الشيمي لاعب المقاولون العرب، اعتذاره لحكم مباراة النجم الساحلي، بعد قيامه بتصرف غير لائق بعد نهاية المباراة.
كان الشيمي قام بالبصق على الحكم المغربي نور الدين المغربي، بعد نهاية المباراة، التي اسفرت عن خسارة المقاولون العرببهدفين لهدف مجموع المباراتين.
كتب الشيمي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام":" انا بعتذر للحكم ولنادي المقاولين ولمجلس الادارة والجهاز الفني واللاعبين ولاهلي عن الموقف الحصل النهاردة
وودع المقاولون العرب بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة أمام النجم الساحلي بهدفين لهدف.