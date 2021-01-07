نجم المقاولون: تعرضنا للسباب طوال المباراة من لاعبي النجم الساحلي

ياسر رشاد - القاهرة - قال حسن الشامي نجم فريق المقاولون العرب، بأن النجم الساحلي التونسي فريق كبير لكنه غير محترم، مشيرة إلى أن الأمور بتونس كانت صعبة للغاية والتعامل مع فرق شمال أفريقيا صعب.

أضاف الشامي :" على عكس مباراتنا بجيبوتي كانت الناس هناك محترمين للغاية ومرحبين بنا بشكل طبيعي ،

لكن هنا الأمور صعبة مع فرق شمال أفريقيا في التعامل".

وواصل:" قدمنا مباراة جيدة للغاية وأقول للاعبين أرفعوا رؤوسكم قدمتوا مباراة كبيرة ، رغم انها دون حضور جماهيري، مضيفًا إلى أن هناك مشادات كلامية قوية حدثت بين

اللاعبين بعد نهاية المباراة وبعضهم قاموا بالسباب لنا ".

وتابع ." وخلال المباراة لاستفزازك، والإرهاب النفسي الذي يحدث داخل الملعب أمر غير محترم للغاية، وكان نفسنا نحقق شئ اليوم، لأننا نلعب بأسم مصر".

وودع المقاولون العرب كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة أمام النجم الساحلي بهدفين لهدف بتونس، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف على ستاد عثمان أحمد عثمان بمصر.