ليونيل ميسي يقود برشلونة للفوز علي بلباو بالثلاثة في الدوري الاسباني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق برشلونة فوزاً هاماً مساء اليوم علي مضيفه اتلتيك بلباو بثلاثية مقابل هدفين في المباراة المؤجلة منذ الجولة الثانية لبطولة الدوري الاسباني.

انهي فريق برشلونة الشوط الأول للقاء متقدماً بهدفين مقابل هدف حيث نجح بلباو في التقدم مبكراً عن طريق نجمه اينياكي ويليامز في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الاول في هدف سبب حالة من عدم التوازن للفريق الكتالوني.

ورغم التأخر المبكر نجح برشلونة في استعادة توازنه سريعاً

بعد أن سجل نجمه الصاعد بيدري هدف التعادل في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 38 نجح ليونيل ميسي في تسجيل هدف التقدم للبلوجرانا بعد تمريرة متقنة من بيدري نجم الشوط الأول للقاء.

وفي الشوط الثاني أحكم الفريق الكتالوني سيطرته علي مجريات اللعب بفضل تألق الثنائي الخطير بيدري وليونيل ميسي الذي قدم مستوي مميز خلال اللقاء.

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل ثاني اهدافه وثالث أهداف فريقه في المباراة بالدقيقة 62 بفضل تمريرة حاسمة من زميله الفرنسي انتوني جريزمان.

ورغم التراجع النسبي في اداء اتلتيك بلباو الا ان الفريق نجح من جديد في العودة لاجواء المباراة وضغط هجومياً بحثاً عن العودة في النتيجة من جديد.

ونجح المخضرم ايكر مونيان في تسجيل الهدف الثاني لبلباو في الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء لينتهي بفوز برشلونة بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

بهضه النتيجة يرفع برشلونة رصيده الي 31 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد اتلتيك بلباو عند 21 نقطة في المركز التاسع.