يوفنتوس يؤكد صحوته ويحسم القمة أمام ميلان بثلاثية 

المنامة - ياسر ابراهيم - خرج يوفنتوس فائزاً من قمة المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على المتصدّر ميلان في معقله "سان سيرو" بثلاثة أهداف لهدف الأربعاء.



ضرب يوفنتوس ثلاثة عصافير بحجر واحد بفوزه على مضيفه ميلان 3-1 الأربعاء في ختام المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وحقق يوفنتوس بفوزه ثلاثة أهداف، إذ انتصر في "كلاسيكو" إيطاليا، واقترب من فرق المقدمة، وأصبح أول فريق يذيق ميلان طعم الخسارة الموسم الحالي.



وسجل فيديريكو كييزا (18 و62) والأميركي ويستون ماكيني (76) أهداف يوفنتوس ودافيدي كالابريا (41) لميلان.



وحافظ ميلان على الصدارة رغم الخسارة بـ37 نقطة فيما أصبح يوفنتوس رابعاً بـ30 نقطة.



وغاب العديد من اللاعبين عن الفريقين إما بسبب الإصابة كالنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي لم يتعاف تماما من الإصابة العضلية والكرواتي أنتي ريبيتش ولاعب الوسط البوسني رادي كرونيتش بسبب "كوفيد-19" في صفوف ميلان، والكولومبي خوان كوادرادو والبرازيلي أليكس ساندرو للسبب نفسه في البيانكونيري.



جاءت بداية المباراة نارية إذ كاد الضيوف يفتتحون التسجيل في الثواني الأولى، عبر الأرجنتيني باولو ديبالا، لكن تسديدته ارتطمت بالمدافع سيمون كيار ليمتص قوتها وتتهادى أمام الحارس جانلويجي دوناروما (1).



وتصدى الأوروغوياني رودريغو بينتانكور بجسده لتسديدة الإسباني سامو كاستياخو المتجهة نحو المرمى (7).



وناب القائم عن دوناروما في إبعاد تسديدة صاروخية من كييزا (15).



وافتتح يوفنتوس التسجيل بعد سلسلة تمريرات بين كييزا وديبالا مرر الأخير على إثرها كرة خلفية رائعة واختتمها الأول بتسديدة بيمينه في الجهة العكسية بعيدا عن متناول دوناروما (18).



وأضاع البرتغالي رافاييل لياو فرصة التعادل بعد تمريرة من التركي هاكان تشالهانوغلو لكن كرته وجدت أمامها الحارس المتألق البولندي فويتشيك تشيزني (27).



وأنقذ تشيزني مرماه من هدف مؤكد بعد تصديه لتسديدة قوية من تشالهانوغلو (35).



وأعاد ميلان المباراة إلى نقطة البداية بتسجيل هدف التعادل، بعد تمريرة عرضية من لياو لكالابريا الذي استقبلها من على مشارف منطقة الجزاء بتسديدة "على الطاير" في الزاوية العليا على يسار تشيزني (41).



واستهل ميلان الشوط الثاني بهجوم ضاغط على مرمى "السيدة العجوز" وكاد يتقدم في الدقيقة 48 عبر كرة البرتغالي ديوغو دالوت أبعدها تشيزني بنجاح.



واستعاد يوفنتوس التقدم بهدف كييزا الثاني من تسديدة بيسراه من على مشارف منطقة الجزاء إثر تمريرة من ديبالا (62).



وأجرى مدرب الضيوف أندريا بيرلو اللاعب السابق في صفوف الفريقين تبديلين بعد دقيقة واحدة حيث أشرك السويدي ديان كولوسيفسكي وماكيني بدلا من ديبالا وكييزا فساهما البديلان كما سلفهما بتسجيل الهدف الثالث (76) بعدما مرّر الأول كرة عرضية للثاني الذي أودعها الشباك، إثر إهداره فرصة سانحة قبل خمس دقائق من مسافة قريبة لكن دوناروما انقض على كرته ببراعة (71).

المصدر: فرانس برس