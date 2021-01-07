الامارات | إعلان انضمام «فرسان إسبانيا» لدوري الثانية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان انضمام «فرسان إسبانيا» لدوري الثانية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعقد اليوم مؤتمر صحافي للإعلان عن مشاركة نادي فرسان إسبانيا لكرة القدم ضمن قائمة منافسات دوري الدرجة الثانية. وتعد المرة الأولى التي يدخل فيها فريق يضم لاعبين مواطنين ومقيمين في الدولة، معظمهم من لاعبي أكاديمية النادي في منافسة رسمية معتمدة من قبل اتحاد الكرة.

وقال نادي فرسان إسبانيا، في بيان، أمس: «سيتم خلال المؤتمر الصحافي، الكشف عن أهمية هذه التجربة في تطوير مسيرة كرة القدم المحلية، وإتاحة الفرصة أمام شريحة واسعة من المواهب الشابة لدخول عالم الاحتراف، وكذلك استعدادات الفريق لانطلاقة الموسم الجديد ومباراته الأولى في المسابقة التي تقام في التاسع من الشهر الجاري». ويتحدث خلال المؤتمر رئيس مجلس إدارة النادي، فيصل بالهول، والرئيس التنفيذي ومؤسس نادي فرسان إسبانيا، لاعب ريال مدريد الدولي السابق ميشيل سلغادو.

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