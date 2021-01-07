الامارات | تنسيق بين الفعاليات الرياضية والمجتمعية في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق بين الفعاليات الرياضية والمجتمعية في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش مجلس الشارقة الرياضي آلية التنسيق المشترك والأجندة الخاصة بالفعاليات الرياضية والأنشطة الثقافية والمجتمعية لعام 2021، مع الأندية الرياضية والتخصصية بالإمارة، بما يسهم في تنظيم مميز لكل الفعاليات الرياضية والمجتمعية، التي ستقام في عام 2021، وبما يعزز التعاون بين المجلس والأندية وضمان نجاح الفعاليات، تعزيزاً لخطط المجلس في إثراء الرياضة بالإمارة الباسمة، والترويج السياحي بمختلف مدن الإمارة، والتشجيع على المشاركة لمختلف فئات المجتمع.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، في بيان صحافي، أن المجلس، وعبر إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، يحرص على الحفاظ على التميز في النجاح للفعاليات الرياضية والأنشطة الثقافية والمجتمعية.

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