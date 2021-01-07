اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رئيس الدولة

خورفكان - شباب الأهلي 17:00

النصر - الفجيرة 20:00

الدوري السعودي

أبها - الفيصلي 16:50

الوحدة - الفتح 19:35

الاتحاد - المصري 19:00

الإنتاج - سموحة 21:30

الدوري العماني

النصر - عمان 17:40

صحار - السيب 20:00

الدوري العراقي

زاخو - الميناء 15:00

أربيل - الطلبة 17:15

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