الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رئيس الدولة
خورفكان - شباب الأهلي 17:00
النصر - الفجيرة 20:00
الدوري السعودي
أبها - الفيصلي 16:50
الوحدة - الفتح 19:35
الاتحاد - المصري 19:00
الإنتاج - سموحة 21:30
الدوري العماني
النصر - عمان 17:40
صحار - السيب 20:00
الدوري العراقي
زاخو - الميناء 15:00
أربيل - الطلبة 17:15
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