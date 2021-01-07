الامارات | 4 محطات تجهّز المنتخب للتصفيات.. ومطالب بخوض أكبر عدد من الوديات

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محطات تجهّز المنتخب للتصفيات.. ومطالب بخوض أكبر عدد من الوديات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم بقوة لخوض استحقاقاته المقبلة على صعيد مبارياته المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق في مارس المقبل.

ويلعب الأبيض ضمن المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام، ووفقاً للبرنامج الرسمي المعتمد من قبل لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، والمقدم من المدرب الهولندي فان بيرت مارفيك، فإن هناك أربع محطات أساسية ستجهز الأبيض لاستحقاقاته المرتقبة تتمثل في إقامة معسكر داخلي في دبي لمدة 10 أيام بدءاً من الثالث من الشهر الجاري حتى 12 منه، وخوض مباراة ودية دولية أمام العراق في 12 الجاري، فيما يخوض المنتخب معسكراً ثانياً أيضاً خلال الفترة من السادس حتى العاشر من فبراير المقبل، في حين تبدأ المحطة الثالثة في تجهيز المنتخب خلال الفترة من 17 حتى 30 مارس المقبل.

من جهته، وصف مدرب المنتخب السابق، الدكتور عبدالله مسفر، برنامج الإعداد الذي تم وضعه للمنتخب بالجيد، لكنه تمنى أن يتضمن خوض الأبيض أكبر عدد من المباريات الودية، وصولاً الى الاستقرار في التشكيلة، معتبراً أن «تشكيلة المنتخب الأساسية حتى الآن غير ثابتة».

وقال عبدالله مسفر لـ«الإمارات اليوم»: «إن معسكرات الإعداد للمنتخب أمر مهم وضروري، خصوصاً في هذه المرحلة الحاسمة التي يخوضها المنتخب طمعاً في الوصول إلى الجاهزية التامة قبل بدء مبارياته المتبقية في تصفيات المونديال». وأضاف: «أتمنى أن يتضمن المعسكر الحالي في دبي خوض المنتخب مباراتين وديتين بدلاً من واحدة فقط، وكذلك خلال تجمّعيه الأخيرين المرتقبين في إطار إعداده للاستحقاقات المقبلة».

ويخوض الأبيض أربع مباريات في التصفيات، منها ثلاث مباريات على أرضه، إذ يلتقي مع منتخب ماليزيا في 25 مارس المقبل ضمن الجولة السابعة، على أن يواجه نظيره الإندونيسي في 30 منه ضمن الجولة الثامنة، في حين يلتقي تايلاند وفيتنام في السابع و15 يونيو المقبل على التوالي ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة على التوالي.

وحصد المنتخب حتى الآن ست نقاط فقط من حصيلة أربع مباريات فاز في مباراتين منها أمام كل من ماليزيا وإندونيسيا، وخسر في مباراتين أيضاً أمام كل من فيتنام وتايلاند، ويتطلع الأبيض إلى حصد الـ12 نقطة المتبقية في هذه التصفيات لضمان حصوله على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في تصفيات المونديال.

ودشّن المنتخب، الاحد الماضي، معسكراً داخلياً في دبي يستمر لمدة 10 أيام يخوض خلاله مباراة ودية دولية أمام نظيره المنتخب العراقي، وتمثل هذه المباراة فرصة كبيرة لمدرب المنتخب الهولندي فان بيرت مارفيك للتعرف الى العناصر التي اختارها في القائمة الجديدة التي ضمت 27 لاعباً.

وشهدت الفترة الماضية تراجعاً كبيراً في أداء المنتخب من حيث الأداء أو النتائج، ما تسبب ذلك في إجراء تغييرات مستمرة في الجهاز الفني، كان آخرها رحيل المدرب الكولومبي بينتو، وقبلها أيضاً المدرب الصربي يوفانوفيتش الذي تمت إقالته من تدريب المنتخب دون حتى أن يقود المنتخب في أي مباراة، سواء كانت ودية أم رسمية.

المحطات الـ 4 لتجهيز المنتخب لمبارياته المتبقية في تصفيات المونديال

1- معسكر داخلي في دبي خلال الفترة من 3 حتى 12 الجاري.

2- خوض مباراة ودية دولية أمام العراق.

3- بدء معسكر إعداد ثانٍ خلال الفترة من 6 حتى 10 فبراير المقبل.

4- أداء معسكر إعداد ثالث خلال الفترة من 17 حتى 30 مارس المقبل.

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