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الامارات | 30 دارساً في ندوة إدارة وتنظيم البطولات الإلكترونية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دارساً في ندوة إدارة وتنظيم البطولات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية ندوة عن بُعْد، حول إدارة وتنظيم البطولات في الرياضات الإلكترونية، تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الاتحاد، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، بمشاركة 30 دارساً من 13 دولة عربية.

وقال بيان صحافي: «تضمنت محاور الدورة ضرورة وضع الأهداف وخارطة الطريق لكل بطولة، وتحديد الأهداف من تنظيم البطولات، مثل: تنمية ، والريادة الدولية، واكتشاف المواهب، وزيادة أعداد ممارسي اللعبة».

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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