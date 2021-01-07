الامارات | «سيدات الفلبين» بطلات دبي في كأس الجاليات للسلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات الفلبين» بطلات دبي في كأس الجاليات للسلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الجالية الفلبينية للسيدات بلقب بطولة «كأس دبي للجاليات لكرة السلة»، التي نظمتها أكاديمية جام الرياضية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في صالة المدرسة الفرنسية المغطاة بنادي النصر الرياضي، بمشاركة مختلف الجاليات المقيمة في دبي.

وقال بيان صحافي: «توج فريق سيدات الفلبين بالمركز الأول وكأس البطولة بعد فوزه على فريق الاتحاد الأوروبي للسيدات، فيما حل فريق الجالية السورية للسيدات بالمركز الثالث، وتم تكريم اللاعبات الفائزات بالألقاب الفردية، حيث فازت اللاعبة هيا الحوس من فريق الجالية اللبنانية بجائزة أفضل مسجلة في البطولة وجائزة أفضل خاطفة كرات، وفازت اللاعبة فرح عوبد من فريق الجالية السورية بلقب أفضل تمريرات حاسمة، وفازت اللاعبة هند الساطي من فريق الجالية السورية بجائزة أفضل ملتقطة كرات مرتدة، وفازت اللاعبة ماري ليس من فريق الاتحاد الأوروبي بجائزة الروح الرياضية، كما فازت ريميا بوناكوسا من فريق الجالية الفلبينية بجائزة أفضل لاعبة مؤثرة في البطولة، وفازت هالة شحادة مدربة فريق الجالية السورية بجائزة أفضل مدرب في البطولة». شارك في البطولة أربعة فرق، هي: سورية، لبنان، الاتحاد الأوروبي، والفلبين، وأقيمت البطولة منذ بدايتها بنظام الدوري من دور واحد، وسبق أن تم تنظيم بطولة «كأس دبي للجاليات لكرة السلة للرجال»، التي فاز فيها فريق الجالية السورية باللقب، وشهدت منافسات قوية بين ثمانية فرق من مختلف الجاليات هي: سورية، لبنان، تركيا، صربيا، الفلبين، فرنسا، الهند، وسيريلانكا.

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