الامارات | دوري أم الإمارات للجوجيتسو ينطلق 15 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أم الإمارات للجوجيتسو ينطلق 15 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف الصالة الرياضية المغلقة في نادي النصر بدبي، يوم 15 الجاري، الجولة الأولى من دوري أم الإمارات للجوجيتسو، أولى بطولات الموسم الرياضي 2021. وأعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، في بيان صحافي، اكتمال الاستعدادات لإطلاق صافرة البداية للبطولة المخصصة للسيدات، مؤكداً، في الوقت ذاته، الأهمية الكبيرة التي تحظى بها وسط مشاركة واسعة لنجمات البساط من مختلف الأوزان والفئات العمرية. وستكون المنافسات ضمن ثلاث فئات: الأشبال تحت 16 عاماً، والناشئين تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً، خلال الفعاليات التي تشهد مشاركة مئات اللاعبات من أندية الدولة والأكاديميات على مستوى الوطن.

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