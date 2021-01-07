شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يكشف عن بديل مصطفى محمد في الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد حسام ميدو، عن اللاعب الذي سيعوض مصطفى محمد، في حالة الموافقة على احترافه من قبل إدارة نادي الزمالك.

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة النهار: «بنسبة كبيرة جداً باسم مرسي سيعود لصفوف الزمالك في يناير الجاري».

وأوضح: «أرى أن عودة باسم مرسي جيدة ومناسبة للزمالك في الوقت الحالي، خصوصاً أن اللاعب نضج بشكل مميز».

وأنهى تصريحاته: «مصطفى محمد يلعب في الزمالك ولايجد البديل الكفء له».