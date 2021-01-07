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ميدو يكشف عن بديل مصطفى محمد في الزمالك ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يكشف عن بديل مصطفى محمد في الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد حسام ميدو، عن اللاعب الذي سيعوض مصطفى محمد، في حالة الموافقة على احترافه من قبل إدارة نادي الزمالك.

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة النهار: «بنسبة كبيرة جداً باسم مرسي سيعود لصفوف الزمالك في يناير الجاري».

وأوضح: «أرى أن عودة باسم مرسي جيدة ومناسبة للزمالك في الوقت الحالي، خصوصاً أن اللاعب نضج بشكل مميز».

وأنهى تصريحاته: «مصطفى محمد يلعب في الزمالك ولايجد البديل الكفء له».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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