شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يكشف عن بديل مصطفى محمد في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد حسام ميدو، عن اللاعب الذي سيعوض مصطفى محمد، في حالة الموافقة على احترافه من قبل إدارة نادي الزمالك.
وقال ميدو في تصريحات عبر قناة النهار: «بنسبة كبيرة جداً باسم مرسي سيعود لصفوف الزمالك في يناير الجاري».
وأوضح: «أرى أن عودة باسم مرسي جيدة ومناسبة للزمالك في الوقت الحالي، خصوصاً أن اللاعب نضج بشكل مميز».
وأنهى تصريحاته: «مصطفى محمد يلعب في الزمالك ولايجد البديل الكفء له».
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