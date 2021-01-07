شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد لجمهور الزمالك: عندي 24 سنة والفرص لا تأتي بسهولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، تفاصيل العروض التي تلقاها مؤخرًا، وكواليس غيابه عن المران في الفترة الأخيرة.

وقال مصطفى محمد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «أوضة اللبس»: «أخبرت باتشيكو برغبتي في الاحتراف عندما تم التعاقد معه، ووعدني بمساعدتي على الاحتراف بعد دوري أبطال افريقيا».

وأضاف: «لم أغب عن التدريبات إلا مرة وحيدة فقط بسبب مرض والدتي، ولم يتم تغريمي بجنيه واحد داخل نادي الزمالك».

وتابع: «أسعى لرفع اسم الزمالك عاليًا عبر تجربة احترافية مميزة في الملاعب الأوروبية.. قلت لإدارة نادي الزمالك إن حلمي هو الاحتراف، وأنني تلقيت وعدا في توقيت سابق بالسماح لي بالاحتراف، وإقامة الأولمبياد في حد ذاتها غير مضمونة، لذلك أسعي للاحتراف الآن

أنا زمالكاوي أكتر من أي حد، ولكن لا يوجد وضوح في الكلام معي داخل النادي«.

وواصل: «أقول لجمهور الزمالك (عندي 24 سنة) والفرص لا تأتي بسهولة، كلما أتقدم في العمر ستقل فرص حصولي على فرصة احتراف مميزة.. لم أفتعل أي مشكلة داخل الزمالك في أي وقت مضي، وكنت أقول»حاضر«لأي إعارة يطلبها مني النادي، وتم رفض احترافي لأنطاليا سبور سابقا واحترمت ذلك بسبب»وضوح مسؤولي النادي«.

وكشف«:»أتاني عرض من فنربخشة قيمته 10 أضعاف ما أتقاضاه بنادي الزمالك، ولكني رفضته من أجل إكمال حلم بطولة افريقيا مع نادي الزمالك، وتلقيت وعدا وقتها بأنه سيسمح لي بالاحتراف فور انتهاء البطولة«.