شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يودع كأس ملك إسبانيا أمام منافس من الدرجة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ودع أتلتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم كأس ملك إسبانيا بعد هزيمة مفاجئة 1-صفر خارج ملعبه أمام كورنيا المنافس في الدرجة الثالثة اليوم الأربعاء.

وقابل أدريان خيمنيز ركلة حرة في الشباك ليسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة. وطرد ريكارد سانشيز ظهير أيمن أتليتيكو في منتصف الشوط الثاني لحصوله على إنذارين في غضون 12 دقيقة.

وأراح دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو بعض اللاعبين في مباراة الدور الثاني التي أقيمت على عشب صناعي لكنه مع ذلك دفع بتشكيلة قوية تضم جواو فيلكس المنضم في صفقة قياسية إضافة إلى لاعبين يشاركون بانتظام مع الفريق الأول وهم رينان لودي وخوسيه خيمينيز وساؤول نيجيز وفيليبي وأنخيل كوريا.

لكنه اضطر لسحب خيمينيز في الدقيقة 11 بعد إصابة المدافع القادم من أوروجواي في الكاحل بينما أصيب فيلكس أيضا في الكاحل وخرج في أواخر الشوط الثاني.

وكان أتليتيكو، الذي فاز باللقب عشر مرات كان آخرها في 2013، خرج أيضا من البطولة العالم الماضي أمام منافس من الدرجة الثالثة بعد الهزيمة 2-1 أمام مضيفه كالتورال ليونيسا بعد وقت إضافي.