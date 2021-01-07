شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يسقط أمام يوفنتوس بثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أنزل يوفنتوس الهزيمة الأولى في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بالمتصدر ميلان، بعد أن قادت ثنائية فيدريكو كييزا حامل اللقب للفوز 3-1 باستاد سان سيرو اليوم الأربعاء.

وسجل كييزا الهدف الأول الرائع قبل أن يعادل دافيدي كالابريا النتيجة لصالح ميلان في نهاية الشوط الأول المليء بالأحداث.

لكن يوفنتوس تفوق في الشوط الثاني وسجل كييزا هدفه الثاني وهز البديل ويستون ماكيني الشباك من مدى قريب ليتكبد ميلان خسارته الأولى في الدوري منذ الثامن من مارس 2020 في مسيرة تضمنت 27 مباراة.

وبقي فريق المدرب ستيفانو بيولي في الصدارة برصيد 37 نقطة متقدما بنقطة واحدة على إنتر ميلان صاحب المركز الثاني الذي خسر أمام سامبدوريا في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وارتقى يوفنتوس إلى المركز الرابع برصيد 30 نقطة لكن تتبقى له مباراة إضافية مقارنة بالفرق الثلاثة التي تسبقه في الترتيب.