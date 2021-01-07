شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة المالية تعرقل انتقال عمر خربين للزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فاروق جعفر، عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، وجود مفاوضات سابقة مع النجم السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودي للانتقال لصفوف الزمالك.

وقال جعفر خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: «تفاوضنا مع عمر خربين، وعقدنا جلسة في وقت سابق مع إدارة الهلال، ولكن القيمة المالية الكبيرة للصفقة عرقلت من إتمامها».

وأوضح: «الرقم كان كبير جداً، وكان صعب على الزمالك».