شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيمى لاعب المقاولون يعتذر لحكم مباراة النجم بعد واقعة البصق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد الشيمى، لاعب المقاولون العرب، اعتذارا إلى حكم مباراة النجم الساحلى، وذلك عقب واقعة البصق التى شهدتها نهاية مباراة النجم والمقاولون بالكونفدرالية، والتى أقيمت مساء اليوم على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير وانتهت بفوز النجم بهدفين لهدف وخروج المقاولون من دور الـ 32 من الكونفدرالية، حيث توجه الشيمى صوب الحكم عقب إطلاق صافرة النهاية وقام بالبصق عليه.

وكتب الشيمى عبر حسابه على فيس بوك: "أنا بعتذر للحكم ولنادى المقاولون ولمجلس الإدارة والجهاز الفنى ولأهلى عن الموقف اللى حصل النهاردة، مكنتش أقصد خالص والموضوع رد فعل منى من غير تفكير، واللى يعرفنى يعرف كويس إن دى مش أخلاقى ولا إنى أقصد أعمل رد فعل زى ده، تانى مرة أنا آسف لأى حد المشهد ضايقه".



الشيمى

وقرر نادي المقاولون العرب التقدم بشكوى ضد الحكم المغربي نور الدين الجعفري الذي أدار مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتي انتهت بفوز النجم بهدفين لهدف باحتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضد التونسي هيثم الجويني الذي اصطدمت الكرة بوجهه ولم تلمس يده.

وأكد هيثم الجويني مهاجم المقاولون أن الحكم شاهد الكرة وهي تصطدم بوجهه، وأجمع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين على أن المقاولون خرج بفعل فاعل.

وقال المهندس محمد عادل فتحي رئيس البعثة أن المقاولون كان يستحق الصعود لولا الظلم التحكيمي الواضح الذي تعرض له الفريق، واكد فتحي ان المقاولون سيتقدم بشكوى ضد الحكم والمراقب خاصة ان المباراة شهدت حضور جماهيري في ظل اقامة المباراة بدون جمهور، وأوضح فتحي أن فريقه قدم مباراة جيدة واللاعبين كانوا رجالا.