شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن واقعة البصق على الحكم: ماشوفنهاش ولن نرضى بأى تصرف خارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد محمد عادل، المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون العرب، على سؤال الإعلامى مدحت شلبي الذى بادره برأيه في واقعة أحمد الشيمى، لاعب ذئاب الجبل، الذى قام بالبصق على الحكم بعد انتهاء مباراة فريقه أما النجم الساحلى.

وأكد المشرف العام على لكرة بفريق المقاولون العرب، أنه لم يعلم شيئا عن واقعة أحمد الشيمى، موضحا في ذات الوقت أنه لن يرضى بأى تصرف خارج عن الأدب، لافتا إلى أن لاعبي ذئاب الجبل بذلوا قصارى جهدهم وخرجوا من الكونفدرالية بفعل فاعل.

وقال عادل إن فريقه كان يستحق الصعود لولا الظلم التحكيمي الواضح الذي تعرض له الفريق، مؤكد أن المقاولون سيتقدم بشكوى ضد الحكم والمراقب، خاصة أن المباراة شهدت حضورا جماهيريا فى ظل إقامة المباراة بدون جمهور، وأوضح فتحي أن فريقه قدم مباراة جيدة واللاعبين كانوا رجالا.

وأبدى عادل استياءه الشديد من أداء الحكم المغربي نور الدين الجعفري الذى أدار لقاء الذئاب امام لنجم الساحلي في إياب دور الـ 32 للكونفدرالية، والتى انتهت بفوز الفريق التونسى 2/1 وخروج المقاولون من البطولة، مشيرا إلى أن فريقه خرج من البطولة بفعل فاعل .

وقرر نادي المقاولون العرب التقدم بشكوى ضد الحكم المغربي نور الدين الجعفري الذي أدار مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتي انتهت بفوز النجم بهدفين لهدف باحتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضد التونسي هيثم الجويني الذي اصطدمت الكرة بوجهه ولم تلمس يده.

وأكد هيثم الجويني مهاجم المقاولون أن الحكم شاهد الكرة وهي تصطدم بوجهه، وأجمع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين على أن المقاولون خرج بفعل فاعل.