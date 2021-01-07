شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهدى درع النادى للقنصل المصرى فى تونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، المشرف العام على الكرة، درع النادى للقنصل المصري في تونس خالد غيث، في ظل حرص القنصل على التواجد مع بعثة الفريق وحضوره مباراة النجم الساحلي التونسي فى إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

كما أهدى المشرف على الكرة الدرع الشرفية للمهندس إيهاب الجوهرى مدير فرع شركة المقاولون العرب بتونس، وكان فريق الذئاب قد ودع بطولة الكونفيدرالية بعد الهزيمة أمام النجم الساحلي خارج الأرض بهدفين لهدف بعدما انتهاء لقاء الذئاب بالتعادل السلبي.



محمد عادل والقنصل المصرى (1)



محمد عادل والقنصل المصرى (2)



محمد عادل والقنصل المصرى (3)

وقرر نادي المقاولون العرب التقدم بشكوى ضد الحكم المغربي نور الدين الجعفري الذي أدار مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتي انتهت بفوز النجم بهدفين لهدف باحتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضد التونسي هيثم الجويني الذي اصطدمت الكرة بوجهه ولم تلمس يده.

وأكد هيثم الجويني مهاجم المقاولون أن الحكم شاهد الكرة وهي تصطدم بوجهه، وأجمع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين على أن المقاولون خرج بفعل فاعل.

وقال المهندس محمد عادل فتحي رئيس البعثة أن المقاولون كان يستحق الصعود لولا الظلم التحكيمي الواضح الذي تعرض له الفريق، واكد فتحي ان المقاولون سيتقدم بشكوى ضد الحكم والمراقب خاصة ان المباراة شهدت حضور جماهيري في ظل اقامة المباراة بدون جمهور، وأوضح فتحي أن فريقه قدم مباراة جيدة واللاعبين كانوا رجالا.