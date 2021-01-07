7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6 / 1 / 2021 فى مقدمتها ، الزمالك يستقر على معاقبة أوباما بسبب الظهور الإعلامى

اتحاد الكرة يُجرى تعديلات على لائحة عقوبات الدورى

اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها أمس برئاسة المهندس أحمد مجاهد توصيات إدارة المسابقات بالاتحاد بإجراء عدد من التعديلات على لائحة عقوبات مسابقة الدوري العام ، بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية للموسم الحالي

الأهلي يتفاوض مع جيرالدو لإنهاء أزمة قائمة الانتظار

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسئولي القلعة الحمراء يتفاوضون مع الأنجولي جيرالدو لإقناعه بالموافقة على إدراج اسمه في قائمة الانتظار بعد رفع اسمه من قائمة الأهلي حتى يتثنى لهم قيد الكونغولي والتر بواليا الوافد حديثا من الجونة خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

اتحاد الكرة : يحق لأى ناد تأجيل مبارياته حال إصابة 5 لاعبين بكورونا .. مستند

أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابا إلى الأندية بكافة درجاتها يؤكد فيه أحقيتهم بتأجيل مبارياتهم حال تواجد أكثر من 5 لاعبين أو أى عدد به أكثر من حارس مرمى مصابين بفيروس كورونا تجنبا لإثارة المشاكل خلال المرحلة المقبلة .

المقاولون يودع الكونفدرالية بعد الخسارة من النجم بثنائية هارب الأهلى.. فيديو

حسم النجم الساحلى تأهله إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما فاز على المقاولون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية .

الأهلي يعلن قيد والتر بواليا بدلا من جيرالدو

أعلن مسئولو النادي الأهلي قيد الكونغولي والتر بواليا الوافد الجديد من صفوف الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد رفع اسم الأنجولي جيرالدو من قائمة الفريق الأحمر ووضعه على قائمة الانتظار.

تفاصيل الاجتماع الأمني لمباراة سيراميكا والأهلي

أقيم اليوم، الاجتماع الأمني لمباراة سيراميكا مع الأهلي، التي ستقام في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.