شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يكشف حقيقة توليه تدريب الإسماعيلى فى مواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى حمزة الجمل، نجم الإسماعيلى الأسبق، التقارير الصحفية التى أشارت إلى تواصل إدارة الإسماعيلى معه لتدريب الفريق الأصفر فى موقعة الرجاء المغربى المصيرية المقرر لها الاثنين المقبل فى إياب الدور قبل النهائى للبطولة العربية.

وقال حمزة الجمل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مازلت متواجدا فى عمان وأمامى أسبوع للعودة للقاهرة، حيث أقضى فترة الحجر الصحى بسلطنة عمان عقب فشل مفاوضاتى مع صحار العمانى".

وأضاف حمزة الجمل: "رفضت عرض صحار العمانى حفاظا على سمعة المدرب المصرى بجانب الحفاظ على تاريخى كمدرب بعمان، حيث حققت نجاحات سابقة هناك ووجدت تراجعا من إدارة نادى صحار عن الاتفاقات التى عقدتها معهم قبل السفر لهناك ففضلت الانسحاب".

وأكمل الجمل: "أتمنى التوفيق للإسماعيلى فى موقعة الرجاء المغربى حتى يتأهل للنهائى ويحصد اللقب العربى ولم يتواصل معى أحد من إدارة القلعة الصفراء لتدريب الدراويش".

وسبق لحمزة الجمل تدريب أندية النصر وظفار العمانى ويحظى بإعجاب المسئولين فى سلطنة عمان بعدما حقق نتائج متميزة هناك.

وفى وقت سابق، قال حمزة الجمل نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق، إن اختيار البرازيلى هيرون ريكاردو لقيادة الدراويش فى هذه المرحلة لم يكن موفقا، وأضاف حمزة الجمل فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة عبر إذاعة الشباب والرياضة، "ريكاردو ليس الاختيار المناسب لتدريب الإسماعيلى فى الوقت الحالى وكان يجب الاستعانة بمدرب وطنى من أبناء الدراويش لقيادة الفريق فى هذه المرحلة الصعبة".

وأضاف حمزة الجمل: "لا أتفهم سر جلوس عبد الرحمن مجدى وأحمد مدبولى على مقاعد البدلاء فى مباريات الإسماعيلى الأخيرة وعدم منحهم الفرصة كاملة لبداية المباريات رغم أنهم الأفضل حاليا فى صفوف الفريق وفى رأيى هذه جريمة فى حق الإسماعيلى".

وأكمل: "وضع الإسماعيلى فى جدول الدورى لا يليق بمكانة النادى وتاريخه العظيم فى الكرة المصرية، وكنت أتمنى أن يستمر محمد حمص مع الدراويش فهو شخصية محبوبة من اللاعبين ومقنع بالنسبة لهم ولديه دور فنى ونفسى كبير مع الفريق".