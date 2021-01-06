شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور ردًا على مرتضى منصور: «أيوة أيمن يونس عمل جراحة تجميل»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد الإعلامي خالد الغندور، على تصريحات مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك الموقوف، والتي قال خلالها إن أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية لقطاع الكرة بالنادي قام بعمليات تجميل.

وقال الغندور عبر تصريحات لقناة الزمالك: «القناة دي لا هي لمرتضى منصور ولا هي لخالد الغندور، هي للزمالك وجمهوره فقط».

واستنكر الغندور تصريحات مرتضى منصور قائلاً: «أيمن يونس شخص محترم وترك عمله بقناة أون تايم سبورتس من أجل خدمة الزمالك».

وأكمل: «نعم أيمن يونس أجرى عملية تجميل بعدما تعرض لكسر في الوجه، وكاد أن يفقد عينيه بعد إصابة عنيفة له وهو يدافع عن ألون قميص الزمالك وهو لاعبًا».

وأتم تصريحاته: «أنا أيضاً قمت بعملية تجميل بعد مباراة الصفاقسي التونسي التي تعرضت خلالها لإصابة عنيفة في الوجه وكسر في الفك وفي عظام وجهي، خلال رحلتي مع الزمالك».