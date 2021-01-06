شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك: النادي مستهدف والعروض تنهال على لاعبينا فقط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام سالم، رئيس المنظومة الاعلامية بنادي الزمالك، أن النادي مستهدف وهناك من يسعى لهدم استقرار الفريق.
وأوضح خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: «مندهش لماذا فقط تنهال العروض على لاعبي الزمالك».
وواصل: «أريد أن أعلم الحقيقة وراء عدم تلقي باقي نجوم الأندية الأخرى عروضاً مثلما التي تنهال على لاعبي الزمالك، نادينا مستهدف وهناك من يسعى لهدمه».
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