شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك: النادي مستهدف والعروض تنهال على لاعبينا فقط ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام سالم، رئيس المنظومة الاعلامية بنادي الزمالك، أن النادي مستهدف وهناك من يسعى لهدم استقرار الفريق.

وأوضح خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: «مندهش لماذا فقط تنهال العروض على لاعبي الزمالك».

وواصل: «أريد أن أعلم الحقيقة وراء عدم تلقي باقي نجوم الأندية الأخرى عروضاً مثلما التي تنهال على لاعبي الزمالك، نادينا مستهدف وهناك من يسعى لهدمه».