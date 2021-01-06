اخبار الرياضه

رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك: النادي مستهدف والعروض تنهال على لاعبينا فقط ‏

0 نشر
أحمد عمارة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك: النادي مستهدف والعروض تنهال على لاعبينا فقط ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام سالم، رئيس المنظومة الاعلامية بنادي الزمالك، أن النادي مستهدف وهناك من يسعى لهدم استقرار الفريق.

وأوضح خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: «مندهش لماذا فقط تنهال العروض على لاعبي الزمالك».

وواصل: «أريد أن أعلم الحقيقة وراء عدم تلقي باقي نجوم الأندية الأخرى عروضاً مثلما التي تنهال على لاعبي الزمالك، نادينا مستهدف وهناك من يسعى لهدمه».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    144,583

  • تعافي

    115,414

  • وفيات

    7,918

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا