شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: الحكم المغربي أفسد مباراة المقاولون والنجم ‏الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الحكم الدولي السابق سمير عثمان أن المغربي «الجعفري»، الذي أدار مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ 32 للكونفدرالية قد أفسدها من خلال إدارته التحكيمية.

وأضاف عثمان خلال أون تايم سبورتس:«الحكم المغربي قام بتعويض خطأ كبير ارتكبه بعدم احتساب ركلة جزاء للنجم في الشوط الثاني بكثير من الأخطاء ضد المقاولون».

وواصل:«ركلة الجزاء التي احتسبها الجعفري ضد المقاولون ظالمة، والمغربي ساعد النجم بكل الطرق من أجل الفوز من خلال احتساب أخطاء وهمية له على منطقة جزاء الفريق المصري».