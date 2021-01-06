شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: حميد أحداد يطلب الرحيل عن الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي خالد الغندور، أن المغربي حميد أحداد، الجناح الهجومي لفريق الكرة بنادي الزمالك، طلب الرحيل عن القلعة البيضاء في يناير الجاري.

وأضاف الغندور في تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك:«أحداد يرفض الجلوس بديلاً وغير متأقلم مع الأجواء في مصر، وطلب من باتشيكو الرحيل والعودة إلى المغرب».

وواصل: «باتشيكو أكد أنه يحترم رغبة اللاعب رغم التمسك بخدماته».

وأتم تصريحاته: «الأيام المقبلة ستشهد بيع حميد أحداد أو اعراته وخروجه من الزمالك بناء على رغبته».