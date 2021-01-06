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خالد الغندور: حميد أحداد يطلب الرحيل عن الزمالك ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي خالد الغندور، أن المغربي حميد أحداد، الجناح الهجومي لفريق الكرة بنادي الزمالك، طلب الرحيل عن القلعة البيضاء في يناير الجاري.

وأضاف الغندور في تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك:«أحداد يرفض الجلوس بديلاً وغير متأقلم مع الأجواء في مصر، وطلب من باتشيكو الرحيل والعودة إلى المغرب».

وواصل: «باتشيكو أكد أنه يحترم رغبة اللاعب رغم التمسك بخدماته».

وأتم تصريحاته: «الأيام المقبلة ستشهد بيع حميد أحداد أو اعراته وخروجه من الزمالك بناء على رغبته».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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