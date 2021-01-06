شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيصل» و«إنفانتينو» يبحثان سبل تطوير الكرة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقش الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، سبل تطوير الكرة الكرة العربية.

وتم مناقشة البرامج ذات الاهتمام المشترك بين الاتحادين العربي والدولي، وتعزيز التعاون لتنمية وتطوير رياضة كرة القدم العربية ومسابقاتها، بما يكفل استفادة اللاعبين والأندية والمنتخبات العربية.

وقدم الفيصل، شكره إلى رئيس «فيفا»، على اهتمامه الدائم بكرة القدم العربية، مؤكداً بأن برامج وأنشطة ومسابقات الاتحاد العربي تجد اهتماماً كبيراً من الاتحاد الدولي، ما يعزز من استمرارية التعاون المشترك بين الاتحادين لاستمرارية هذه البرامج والمسابقات وتطورها إلى الأفضل.

من جهته، أشاد إنفانتينو بالاتحاد العربي ومسابقاته، التي أثرت في رياضة كرة القدم واللاعبين العرب كثيراً وساهمت كثيراً في تطور أندية ومنتخبات ولاعبي العرب، وتحقق على إثرها حضوراً دولياً لافتاً ومؤثراً، مبيناً أن الاتحاد الدولي يسعد بالتعاون مع الاتحاد العربي في مختلف المجالات.