شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل في عدد الحضور الجماهيري لمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسين لبيب مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر أنه تقرر أن تكون نسبة الحضور الجماهيرى لمباريات البطولة 20% من سعة الصالات المغطاة التي تستضيف البطولة وهي صالات استاد القاهرة و6 أكتوبر والعاصمة الإدارية وبرج العرب.

وأوضح في مقابلة تلفزيونية أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية ومن بينها وزارة الصحة على حضور هذه النسبة من الجماهير حرصا على سلامتها في إطار الإجراءات الاحترازية في مواجهة تفشى وباء الكورونا والتي تقرر الالتزام بها خلال البطولة التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير.

وقال إنه تم بنجاح تجربة نظام الفقاعة الطبية الذي سيطبق خلال أيام البطولة على المنتخب الياباني خلال وصوله إلى مطار القاهرة مساء يوم الاثنين وفي مباراته مع المنتخب مساء الثلاثاء، وهذا النظام يتضمن إجراءات احترازية صارمة منذ وصول المنتخبات المشاركة إلى مطار القاهرة وفي فنادق الإقامة وفي الصالات المغطاة أثناء مباريات البطولة وأثناء العودة إلى فنادق الإقامة وخلال الإقامة بها وحتى مغادرة المطار عائدين إلى بلادهم بعد انتهاء البطولة.

وقال إن لاعبى المنتخبات المشاركة في البطولة ومدربيها وادارييها ومرافقيها لن يسمح لهم بالاختلاط باي شخص خارج القاعة الطبية وذكر مدير البطولة انه تم اعداد مستشفيات مصغرة بها معامل تحاليل وأجهزة أشعة لرعاية كل المنتخبات المشاركة واجراء الطبية الخاصة بفيروس كورونا لضمان عدم إصابة أي شخص مشارك في البطولة ومحاصرة وعلاج أي حالة إصابة يتم اكتشافها لعدم انتقال العدوى إلى الآخرين من لاعبين واداريين ومرافقين وحكام وغيرهم وتوقع ان تصل منتخبات الدانمرك حامل اللقب والنرويج وإسبانيا وفرنسا أبطال العالم السابقين عدة مرات إلى المربع الذهبي للبطولة ٠ولم يستبعد ان يحقق منتخب مصر مفاجأة في البطولة