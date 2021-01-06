شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرد على أنباء عروض احتراف لاعبيه في بيان: الفريق يواجه حملة لهدم استقراره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك بيانا رسميًا أبدت خلاله اندهاشها من الأخبار المنتشرة حول وصول عروض للاعبي الفريق الأبيض فقط.

وقال الزمالك في بيانه الرسمي: «تلاحظ في الآونة الأخيرة ورود بعض العروض الاحترافية الخارجية لبعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ولما كانت هذه العروض في الوقت الحالي تهدد استقرار الفريق والذي تسعى إليه إدارة الزمالك والتي أخذت على عاتقها هذه المسؤولية تجاه الجماهير العاشقة لنادي الزمالك».

وأضاف: «وإذ تتعجب كذلك من أن هذه العروض ترد للاعبي الفريق الأول للنادي دون باقي الأندية الأخري ويعني ذلك أنه عمل ممنهج لهدم استقرار الفريق، وهذا ما لا ترضى عنه الإدارة بعد أن تنبهت لذلك. لذا فقد قررت اللجنة عدم النظر في أي عروض احترافية خارجية في الوقت الحالي حفاظا على استقرار الفريق ومسؤوليتها تجاه الجماهير».