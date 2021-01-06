شكرا لقرائتكم خبر عن الصفاقسي التونسي يودع دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشل الصفاقسي التونسي في التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، رغم فوزه على مولودية الجزائر، (1-0)، مساء اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ32 من البطولة.

وكان مولودية الجزائر، قد حقق انتصارًا ثمينًا، بنتيجة (2-0) على ضيفه الصفاقسي، على ملعب 5 يوليو 1962، في ذهاب الدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وحدثت بعض المناوشات قبل بداية اللقاء، بسبب إصرار الفريق الجزائري على اشراك معاذ الحداد الذي كانت نتيجة تحليله الخاصة بكوفيد 19 إيجابية، لكن الطبيب التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» حسم الجدل ومنع اللاعب من المشاركة.