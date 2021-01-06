الفيصلي يخشى صحوة أبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي نادي أبها نظيره الفيصلي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن الجولة 12 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل أصحاب الأرض مواصلة سكة الانتصارات والوصول إلى 17 نقطة لمزاحمة التعاون والاتفاق، فالفريق مع مدربه عبدالرزاق الشابي يحتل المركز 9 محققا 4 انتصارات كان آخرها أمام العين برباعية، وخسر في 5 مناسبات، وتعادل مرتين ليحصد 14 نقطة.

فيما يخشى الفيصلي مع مدربه شاموسكا مواصلة مسلسل التفريط النقطي، فقد مني الفريق بخسارة رابعة على التوالي منذ انطلاق الموسم وكان آخرها أمام النصر 3-2، مما جمد رصيد عنابي سدير عند 13 نقطة وبقي في المركز 11. ويدرك الفيصلي أن أي تعثر أمام أبها سيدخل الفريق في دوامة الخطر في قاع سلم الترتيب.

يذكر أن الفيصلي واجه أبها في دوري المحترفين في مناسبتين تمكن على إثرهما من تحقيق الفوز بنتيجة 1-0 و2-1.

فريق أبها:

يحتل المركز 9

حقق 4 انتصارات

خسر في 5 مباريات

تعادل مرتين

حصد 14 نقطة

مدربه عبدالرزاق الشابي

فريق الفيصلي: