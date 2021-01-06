مدرب الأهلي: هدفنا تمثيل مشرف لأفريقيا في كأس العالم

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وقال موسيماني في مؤتمر صحفي عقب المباراة، «حققنا نتيجة جيدة واستفدنا من مشاركة بعض اللاعبين العائدين من الإصابات مثل سعد سمير، إضافة إلى عودة بعض المصابين بكورونا».وأضاف «تغيير طريقة اللعب بسبب ظروف الغيابات وليس لأي سبب آخر، نقوم بالتبديل بين طرق اللعب لكي تناسب اللاعبين المتاحين في قائمة كل مباراة، وكذلك وفقا للمنافس الذي يواجهنا سواء محليا أو أفريقيا».
وأوضح «كل شخص له حلم في عمله وله طموحات يبحث عن تحقيقها، وأي مدرب وفريق لديه حلم تحقيق كأس العالم للأندية، لكن واقعيا صعب أن أتحدث بهذه الصيغة، وكل ما نبحث عنه الآن هو تمثيل مشرف لأفريقيا في كأس العالم، وأن يظهر الأهلي بما يستحقه من مكانة في هذه البطولة».
وأضاف «أعد الجماهير بالمنافسة على تحقيق لقب السوبر المحلي والسوبر الأفريقي لكي تكتمل الخماسية للأهلي هذا الموسم».
مشاركة الأهلي المصري في بطولة العالم للأندية:
- مونديال 2005
- مونديال 2006
- مونديال 2008
- مونديال 2012
- مونديال 2013
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