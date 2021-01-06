شكرا لقرائتكم خبر مدرب الأهلي: هدفنا تمثيل مشرف لأفريقيا في كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري بيتسو موسيماني، أن الفريق حقق نتيجة جيدة بالفوز على سونيديب بطل النيجر برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني في مؤتمر صحفي عقب المباراة، «حققنا نتيجة جيدة واستفدنا من مشاركة بعض اللاعبين العائدين من الإصابات مثل سعد سمير، إضافة إلى عودة بعض المصابين بكورونا».

وأضاف «تغيير طريقة اللعب بسبب ظروف الغيابات وليس لأي سبب آخر، نقوم بالتبديل بين طرق اللعب لكي تناسب اللاعبين المتاحين في قائمة كل مباراة، وكذلك وفقا للمنافس الذي يواجهنا سواء محليا أو أفريقيا».

وأوضح «كل شخص له حلم في عمله وله طموحات يبحث عن تحقيقها، وأي مدرب وفريق لديه حلم تحقيق كأس العالم للأندية، لكن واقعيا صعب أن أتحدث بهذه الصيغة، وكل ما نبحث عنه الآن هو تمثيل مشرف لأفريقيا في كأس العالم، وأن يظهر الأهلي بما يستحقه من مكانة في هذه البطولة».

وأضاف «أعد الجماهير بالمنافسة على تحقيق لقب السوبر المحلي والسوبر الأفريقي لكي تكتمل الخماسية للأهلي هذا الموسم».

مشاركة الأهلي المصري في بطولة العالم للأندية: