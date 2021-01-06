شكرا لقرائتكم خبر مورينيو يطالب لاعبي توتنهام بعدم الانشغال بنهائي الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام، لاعبيه بعدم الانشغال في الوقت الحالي بالنهائي، والتركيز على المنافسات المقبلة للفريق، مبديا سعادته بالفوز على برينتفورد 2 - 0، والتأهل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وتغلب توتنهام على برينتفورد مساء أمس بثنائية نظيفة، سجلها موسى سيسوكو وهيونج مين سون ليتأهل إلى النهائي، حيث يلتقي الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي المقررة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي حامل اللقب.

وسيتنافس توتنهام على لقبه الخامس في كأس الرابطة خلال المباراة النهائية المقررة على ملعب ويمبلي في 25 أبريل المقبل، ولا تزال الآمال قائمة فيما يتعلق بإمكانية الحضور الجماهيري، لكن الأمر يتوقف على الإجراءات الوقائية المتبعة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد

وقال مورينيو عقب مباراة أمس، «ربما سيكون استاد ويمبلي خاليا، لكنني سعيد للغاية (بالتأهل)».

وأضاف «لقد حسمنا مشاركتنا في هذا النهائي بعد ثلاثة أشهر، لكن علينا نسيانه الآن، والتركيز على ما هو قادم».