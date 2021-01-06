شكرا لقرائتكم خبر مورينيو يطالب لاعبي توتنهام بعدم الانشغال بنهائي الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتغلب توتنهام على برينتفورد مساء أمس بثنائية نظيفة، سجلها موسى سيسوكو وهيونج مين سون ليتأهل إلى النهائي، حيث يلتقي الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي المقررة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي حامل اللقب.وسيتنافس توتنهام على لقبه الخامس في كأس الرابطة خلال المباراة النهائية المقررة على ملعب ويمبلي في 25 أبريل المقبل، ولا تزال الآمال قائمة فيما يتعلق بإمكانية الحضور الجماهيري، لكن الأمر يتوقف على الإجراءات الوقائية المتبعة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال مورينيو عقب مباراة أمس، «ربما سيكون استاد ويمبلي خاليا، لكنني سعيد للغاية (بالتأهل)».
وأضاف «لقد حسمنا مشاركتنا في هذا النهائي بعد ثلاثة أشهر، لكن علينا نسيانه الآن، والتركيز على ما هو قادم».
كانت هذه تفاصيل خبر مورينيو يطالب لاعبي توتنهام بعدم الانشغال بنهائي الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.