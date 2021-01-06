الوحدة يهدد الفتح وعينه على المربع الذهبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة نظيره الفتح مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن مواجهات الجولة الـ12 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل الوحدة مواصلة انتفاضته والوصول للانتصار الخامس على التوالي هذا الموسم، فبعد خسارة الوحدة أمام الاتحاد في الجولة السابعة لم يخسر بعد ذلك حيث استطاع الفوز على الهلال والعين ثم أبها وأخيرا الاتفاق تواليا ليصل للنقطة الـ18 متساويا مع الاتحاد ويحتل المركز الخامس في سلم الترتيب.

وشدد مدرب الوحدة ايفو فييرا على أهمية اللقاء، مطالبا لاعبيه بمضاعفة الجهد لمواصلة سلسلة الانتصارات والمنافسة على مقدمة الترتيب.

على الطرف الآخر يدخل الفتح لقاء الوحدة محققا انتصارين متتاليين، وكان الفتح قد خسر في الجولة الـ9 أمام الأهلي بهدف نظيف ليعود ويحقق الفوز أمام الفيصلي وضمك ليرتفع رصيده إلى النقطة الـ16 في المركز الـ8.

وعمد مدرب الفريق البلجيكي يانيك فيريرا إلى تقسيم لاعبيه لمجموعتين في التدريب الأخير قبل السفر إلى جدة، مركزا على التدريبات الدفاعية والهجومية لكلتا المجموعتين بهدف الوصول للجاهزية الكاملة لخوض المواجهة والاستعداد الجيد للتحولات الهجومية والدفاعية خلال المباراة.

قبل المواجهة: