الوحدة يهدد الفتح وعينه على المربع الذهبي

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ويأمل الوحدة مواصلة انتفاضته والوصول للانتصار الخامس على التوالي هذا الموسم، فبعد خسارة الوحدة أمام الاتحاد في الجولة السابعة لم يخسر بعد ذلك حيث استطاع الفوز على الهلال والعين ثم أبها وأخيرا الاتفاق تواليا ليصل للنقطة الـ18 متساويا مع الاتحاد ويحتل المركز الخامس في سلم الترتيب.وشدد مدرب الوحدة ايفو فييرا على أهمية اللقاء، مطالبا لاعبيه بمضاعفة الجهد لمواصلة سلسلة الانتصارات والمنافسة على مقدمة الترتيب.
على الطرف الآخر يدخل الفتح لقاء الوحدة محققا انتصارين متتاليين، وكان الفتح قد خسر في الجولة الـ9 أمام الأهلي بهدف نظيف ليعود ويحقق الفوز أمام الفيصلي وضمك ليرتفع رصيده إلى النقطة الـ16 في المركز الـ8.
وعمد مدرب الفريق البلجيكي يانيك فيريرا إلى تقسيم لاعبيه لمجموعتين في التدريب الأخير قبل السفر إلى جدة، مركزا على التدريبات الدفاعية والهجومية لكلتا المجموعتين بهدف الوصول للجاهزية الكاملة لخوض المواجهة والاستعداد الجيد للتحولات الهجومية والدفاعية خلال المباراة.
قبل المواجهة:
- الوحدة يحتل المركز الخامس برصيد 18 نقطة
- الوحدة لم يخسر في لقاءاته الأربعة الأخيرة
- دفاع الوحدة يتفوق على الفتح، حيث استقبل 15، بينما الفتح 20 هدفا
- الفتح يحتل المركز الثامن برصيد 16 نقطة
- سجل هجوم الفتح 20 هدفا، فيما سجل الوحدة 16 هدفا
- فاز الفتح خارج أرضه في أربعة لقاءات، وخسر لقاءين
- فاز الوحدة على ملعبه في ثلاثة لقاءات وخسر ثلاثة لقاءات
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