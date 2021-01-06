شكرا لقرائتكم خبر وزير الرياضة يبحث سبل التعاون مع رئيس الفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وتأتي هذه الزيارة في إطار تطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين نحو تحقيق مستقبل زاهر لرياضة كرة القدم، وكتأكيد لدور المملكة الريادي على خارطة كرة القدم العالمية وامتدادا لدعم مسيرة الاتحاد الدولي نحو تحقيق الرؤى والأهداف المشتركة التي تخدم هذه اللعبة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، سبل التعاون بين الجانبين بما يخدم كرة القدم - هذه الرياضة الشعبية العالمية -، وذلك خلال استقباله له أمس بحضور مساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.وتأتي هذه الزيارة في إطار تطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين نحو تحقيق مستقبل زاهر لرياضة كرة القدم، وكتأكيد لدور المملكة الريادي على خارطة كرة القدم العالمية وامتدادا لدعم مسيرة الاتحاد الدولي نحو تحقيق الرؤى والأهداف المشتركة التي تخدم هذه اللعبة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يبحث سبل التعاون مع رئيس الفيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.